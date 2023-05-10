Экс-канцлер Германии 9 мая посетил вечеринку в посольстве рф в Берлине

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Герхард Шредер, колишній канцлер Німеччини, котрий відомий своїми тісними зв’язками з кремлем, опинився в епіцентрі чергового скандалу. Цього разу Шредера помітили на святковій вечірці, яку посольство росії в Берліні проводило 9 травня.

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На прийомі також був присутній екс-генсек Соціалістичної єдиної партії Німеччини (часів НДР) Егон Кренц і лідери крайньої правої партії «Альтернатива для Німеччини» та крайньої лівої партії «Лінке», які виступають за зняття з росії санкцій за її вторгнення в Україну та геноцид українців.

Шредер і його дружина Со Йон Шредер-Кім провели вечір 9 травня у російському посольстві. Одна із лідерів фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст заявила, що вважає поведінку Шредера «незбагненною». Політик від ХДС Торстен Фрай сказав, що «поведінку Шредера навряд чи можна перевершити через несмак».

Того ж дня, коли колишнього канцлера приймали російські дипломати, безневинні люди в Україні гинули через розв’язану росією агресивну війну, — сказав Фрай.

Нагадаємо, 24 квітня 2022 року Шредер заявив, що не вважає правильним дистанціюватися від воєнного злочинця путіна.