Екс-канцлер Німеччини 9 травня завітав на вечірку до посольства рф у Берліні

https://racurs.ua/ua/n182898-eks-kancler-nimechchyny-9-travnya-zavitav-na-vechirku-do-posolstva-rf-u-berlini.html

Ракурс

Герхард Шредер, колишній канцлер Німеччини, котрий відомий своїми тісними зв’язками з кремлем, опинився в епіцентрі чергового скандалу. Цього разу Шредера помітили на святковій вечірці, яку посольство росії в Берліні проводило 9 травня.

.

На прийомі також був присутній екс-генсек Соціалістичної єдиної партії Німеччини (часів НДР) Егон Кренц і лідери крайньої правої партії «Альтернатива для Німеччини» та крайньої лівої партії «Лінке», які виступають за зняття з росії санкцій за її вторгнення в Україну та геноцид українців.

Шредер і його дружина Со Йон Шредер-Кім провели вечір 9 травня у російському посольстві. Одна із лідерів фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст заявила, що вважає поведінку Шредера «незбагненною». Політик від ХДС Торстен Фрай сказав, що «поведінку Шредера навряд чи можна перевершити через несмак».

Того ж дня, коли колишнього канцлера приймали російські дипломати, безневинні люди в Україні гинули через розв’язану росією агресивну війну, — сказав Фрай.

Нагадаємо, 24 квітня 2022 року Шредер заявив, що не вважає правильним дистанціюватися від воєнного злочинця путіна.