Ракурсhttps://racurs.ua/
Екс-канцлер Німеччини 9 травня завітав на вечірку до посольства рф у Берліні
Екс-канцлер Німеччини 9 травня завітав на вечірку до посольства рф у Берлініhttps://racurs.ua/ua/n182898-eks-kancler-nimechchyny-9-travnya-zavitav-na-vechirku-do-posolstva-rf-u-berlini.htmlРакурс
Герхард Шредер, колишній канцлер Німеччини, котрий відомий своїми тісними зв’язками з кремлем, опинився в епіцентрі чергового скандалу. Цього разу Шредера помітили на святковій вечірці, яку посольство росії в Берліні проводило 9 травня.
.
На прийомі також був присутній екс-генсек Соціалістичної єдиної партії Німеччини (часів НДР) Егон Кренц і лідери крайньої правої партії «Альтернатива для Німеччини» та крайньої лівої партії «Лінке», які виступають за зняття з росії санкцій за її вторгнення в Україну та геноцид українців.
Шредер і його дружина Со Йон Шредер-Кім провели вечір 9 травня у російському посольстві. Одна із лідерів фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст заявила, що вважає поведінку Шредера «незбагненною». Політик від ХДС Торстен Фрай сказав, що «поведінку Шредера навряд чи можна перевершити через несмак».
Того ж дня, коли колишнього канцлера приймали російські дипломати, безневинні люди в Україні гинули через розв’язану росією агресивну війну, — сказав Фрай.
Нагадаємо, 24 квітня 2022 року Шредер заявив, що не вважає правильним дистанціюватися від воєнного злочинця путіна.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...