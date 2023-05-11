Киев получил от Варшавы шесть вагонов метрополитена, фото: Виталий Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко оглянув сьогодні першу партію — шість вагонів метрополітену, яку Київський метрополітен отримав від Варшави як благодійну допомогу.

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Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Київської міської ради.

Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену, — зазначив Кличко.

За його словами, отримані вагони належать до рухомого складу серії № 717, який також експлуатується і в київському метро. Тож вони насамперед будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів наявного рухомого складу.

Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу — радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро. Ця допомога наших польських друзів забезпечить безперебійну роботу Київського метрополітену, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів, — наголошує Кличко.

Загалом Київ очікує отримати 60 вагонів поетапно протягом року.