«Укрзализныця» начала использовать ChatGPT. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/n182919-ukrzaliznycya-nachala-obrabotku-obrascheniy-passajirov-s-pomoschu-chatgpt.html

Ракурс

Звернення пасажирів «Укрзалізниці» розпочали аналізувати за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.

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Упродовж одного дня компанія отримує в середньому 1 тис. 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них становлять текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Раніше всі відгуки оброблялися вручну, а тепер цим займається ChatGPT. Про це 11 травня повідомили в «Укрзалізниці».

Залізничники переконують, що бот коректно визначає категорію звернення в 90% випадків й автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень». Далі звернення пасажирів по категоріях завантажуються у систему аналізу, де можна їх прослідкувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

В «Укрзалізниці» наголошують, що це дозволить їм оперативніше реагувати на звернення.

Як відомо, ChatGPT створив дослідницький фонд OpenAI, який заснував Ілон Маск. У листопаді минулого року він став доступним для безкоштовного публічного тестування. ШІ вміє імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити.

Нагадаємо, взимку «Укрзалізниця» розпочала трирічну кампанію, мета якої — позбутися імперських і радянських (російських) назв, позначок та зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Програма отримала назву «Залізна українізація».