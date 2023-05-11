ВСУ нанесли мощные удары по позициям врага. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n182922-vsu-nanesli-moschnye-udary-po-desyatkam-poziciy-vraga-svodka.html

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні з Україною.

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Упродовж доби, 11 травня, українські Сили оборони завдали ворогу потужних ударів. Зокрема, літаки та гелікоптери Повітряних сил завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також сьогодні захисники знищили сім російських дронів різних типів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також свою професійність доводять і підрозділи ракетних військ і артилерії. У четвер вони уразили вісім пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, знищили склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів. Також було ліквідовано п’ять російських артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, система ППО та ще дві важливих цілі ворога.

У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сьогодні бійці Сил оборони відбили понад 30 атак на цих напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що військові змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, внаслідок чого армія рф на окремих ділянках фронту відступила на відстань до 2 км.