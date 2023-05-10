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ЗСУ провели успішні контратаки біля Бахмута — подекуди відкинули росіян на 2 км
ЗСУ провели успішні контратаки біля Бахмута — подекуди відкинули росіян на 2 кмhttps://racurs.ua/ua/n182890-zsu-provely-uspishni-kontrataky-bilya-bahmuta-podekudy-vidkynuly-rosiyan-na-2-km.htmlРакурс
Захисники України змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, внаслідок чого окупаційна армія росії на окремих ділянках фронту відступила на відстань до 2 км.
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Про це 10 травня повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Телеграм.
Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. Зокрема, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2 км, — вказав Сирський.
З його слів, грамотні оборонні операції ЗСУ виснажили підготовлені сили ПВК «Вагнер» − на деяких напрямках вони були змушені віддати позиції гірше підготовленим підрозділам регулярних військ рф, які зазнали поразки та відійшли.
Командувач Сухопутних військ відзначив роботу 3-ї Окремої штурмової бригади, яка завдала ворогу потужного удару в бою.
Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває… Як казав Карл Фон Клаузевіц: «Війна ведеться до перемоги. І крапка», − підсумував Сирський.
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