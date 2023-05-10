ВСУ провели успешные контратаки близ Бахмута и частично отбросили россиян на 2 км

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Захисники України змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, внаслідок чого окупаційна армія росії на окремих ділянках фронту відступила на відстань до 2 км.

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Про це 10 травня повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Телеграм.

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. Зокрема, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2 км, — вказав Сирський.

З його слів, грамотні оборонні операції ЗСУ виснажили підготовлені сили ПВК «Вагнер» − на деяких напрямках вони були змушені віддати позиції гірше підготовленим підрозділам регулярних військ рф, які зазнали поразки та відійшли.

Командувач Сухопутних військ відзначив роботу 3-ї Окремої штурмової бригади, яка завдала ворогу потужного удару в бою.