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Аэроразведчики ВСУ ликвидировали солдат рф. Фото: ВВС
Аэроразведка показала мастерское уничтожение оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182923-aerorazvedka-pokazala-masterskoe-unichtojenie-okkupantov-video.htmlРакурс
Українські військові за допомогою БПЛА не лише наводять жаху на ворога, але й професійно нищать окупантів на фронті.
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На одному з напрямків у лісі оператор дрону групи «Вялий» аеророзвідників 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького зафіксував сімох ворожих солдатів. З безпілотника на ворогів скинули гранату, що призвело до загибелі одного з окупантів. Про 11 квітня повідомило оперативне командування «Північ» у Facebook.
Згодом дрон знову пролітав над цим ліском, а окупанти залишалися на своїх місцях.
І яким же було здивування оператора, коли він побачив там уже знайому «безстрашну» шістку. Ще один скид — і їх залишилося п’ятеро, — заявили в командуванні.
Таким чином були ліквідовані були щонайменше двоє загарбників. Викликає подив те, що росіяни після першої атаки навіть не змінили свого місцеперебування, а просто чекали на розвиток подій.
Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показала на відео кладовище знищеної техніки окупаційної армії росії, яке знаходиться десь під Бахмутом.
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