Аеророзвідники ЗСУ ліквідували солдатів рф. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n182923-aerorozvidka-pokazala-maysterne-znyschennya-okupantiv-video.html

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Українські військові за допомогою БПЛА не лише наводять жаху на ворога, але й професійно нищать окупантів на фронті.

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На одному з напрямків у лісі оператор дрону групи «Вялий» аеророзвідників 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького зафіксував сімох ворожих солдатів. З безпілотника на ворогів скинули гранату, що призвело до загибелі одного з окупантів. Про 11 квітня повідомило оперативне командування «Північ» у Facebook.

Згодом дрон знову пролітав над цим ліском, а окупанти залишалися на своїх місцях.

І яким же було здивування оператора, коли він побачив там уже знайому «безстрашну» шістку. Ще один скид — і їх залишилося п’ятеро, — заявили в командуванні.

Таким чином були ліквідовані були щонайменше двоє загарбників. Викликає подив те, що росіяни після першої атаки навіть не змінили свого місцеперебування, а просто чекали на розвиток подій.

Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показала на відео кладовище знищеної техніки окупаційної армії росії, яке знаходиться десь під Бахмутом.