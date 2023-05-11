ЮАР переправляла боеприпасы и оружие россии. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n182925-uar-perepravlyala-boepripasy-i-orujie-rossii-posol-ssha.html

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Південно-Африканська Республіка надавала військову допомогу російській федерації.

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ПАР постачала зброю та боєприпаси до країни-агресора за допомогою корабля, який у грудні 2022 року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на цій військово-морській базі, далі судно з військовим вантажем вирушило до росії. Про це 11 травня заявив посол США у Південній Африці Рубен Брігеті, повідомляє News24.

США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора володимира путіна, — йдеться у заяві.

За словами Брігеті, у Вашингтоні серйозно поставляться до цього питання.

Журналісти запитали посла, наскільки точними є дані американської розвідки про постачання зброї з ПАР до росії. Дипломат у відповідь зазначив, що готовий поставити на це своє життя.

Нагадаємо, у квітні американське видання The Washington Post повідомило, що Китай таємно схвалив надання летальної зброї армії росії ще на початку 2023 року. Однак у Пекіні заявили, що КНР не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні.

Джерело: News24