Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін війни в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n181995-kytay-ne-prodavatyme-zbrou-jodniy-zi-storin-viyny-v-ukrayini-mzs-knr.html

Ракурс

Китайська Народна Республіка не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні.

.

Крім того, Пекін регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення «відповідно до законів і правил». Про це міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив на прес-конференції зі главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє Associated Press.

Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, — зазначив він.

За словами Ціня, влада Китаю дотримується розважливої та відповідальної позиції щодо експорту військової продукції.

Як пише AP, китайський міністр закордонних справ став чиновником КНР найвищого рівня, який зробив таку відверту заяву щодо продажу зброї російській федерації.

Нагадаємо, 13 квітня газета The Washington Post із посиланням на інформацію США, отриману з перехоплень переговорів російської розвідки, повідомила, що Китай таємно схвалив надання летальної зброї армії росії ще на початку 2023 року. Однак у Вашингтоні наголосили, що не бачили доказів того, що КНР передала зброю або надала військову допомогу росії.

Джерело: Associated Press