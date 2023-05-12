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Ракурс
Сильный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя – мэр

Сильный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя — мэр

12 мая 2023, 08:40
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Сильний вибух пролунав 12 травня у центрі Мелітополя. Про це повідомив мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров.


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Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста, — вказав мелітопольський міський голова у Телеграм.

Очільник міста повідомив, що наразі з’ясовуються подробиці події.

Раніше він зауважив, що окупанти залякують місцеве населення сценаріями «небезпеки». Перекривають дороги і наганяють міліцію.

11 травня колаборант і ставленик рф у Запорізькій області євген балицький заявив про нібито скоєний в окупованому Мелітополі замах на «главу суду Запорізької області», внаслідок якого нібито постраждали два охоронці «судді».

Источник: Ракурс


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