Сильний вибух пролунав в центрі окупованого Мелітополя – мер

https://racurs.ua/ua/n182929-sylnyy-vybuh-prolunav-v-centri-okupovanogo-melitopolya-mer.html

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Сильний вибух пролунав 12 травня у центрі Мелітополя. Про це повідомив мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров.

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Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста, — вказав мелітопольський міський голова у Телеграм.

Очільник міста повідомив, що наразі з’ясовуються подробиці події.

Раніше він зауважив, що окупанти залякують місцеве населення сценаріями «небезпеки». Перекривають дороги і наганяють міліцію.

11 травня колаборант і ставленик рф у Запорізькій області євген балицький заявив про нібито скоєний в окупованому Мелітополі замах на «главу суду Запорізької області», внаслідок якого нібито постраждали два охоронці «судді».