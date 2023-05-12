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Россия в значительной степени отказалась от идеи окружить ВСУ в Бахмуте — ISW
Россия в значительной степени отказалась от идеи окружить ВСУ в Бахмуте — ISWhttps://racurs.ua/n182930-rossiya-v-znachitelnoy-stepeni-otkazalas-ot-idei-okrujit-vsu-v-bahmute-isw.htmlРакурс
Окупаційна армія росії «значною мірою» відмовилася від ідеї оточити Збройні сили України у Бахмуті. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» ISW.
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За даними аналітиків ISW, на це вказує розгортання низькокваліфікованих сил рф на флангах навколо міста. Міноборони рф, ймовірно, «розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року», коли зупинило вербування в’язнів ПВК «Вагнер».
Захисники України, ймовірно, прорвали деякі російські рубежі під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Командувач Східною групою військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про те, що війська рф відступили до 2 км у свій тил на невстановлених дільницях Бахмутського фронту.
Відповіді Пригожина і міноборони відображають паніку, що посилюється, в російському інформаційному просторі з приводу чуток про заплановані українські контрнаступи, та вказують на зростаючу стурбованість «Вагнера» і керівництва міноборони рф, а також відображають вказівки кремля не применшувати успіхи України, — йдеться у повідомленні.
У березні та квітні міноборони рф на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90, повітряно-десантні війська і мобілізованих резервістів до «Вагнера».
Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів, — йдеться у звіті.
Аналітики припускають, що вагнерівці можуть продовжити вести лобові атаки в Бахмуті, що дозволить українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням.
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