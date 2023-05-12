РФ распыляет силы на юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ – Гуменюк

https://racurs.ua/n182935-rf-raspylyaet-sily-na-uge-ukrainy-v-ojidanii-kontrnastupleniya-vsu-gumenuk.html

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Ситуація на Херсонському напрямку залишається напруженою, російські війська мінують лівий берег Дніпра, аби завадити Збройним силам України подолати річку для подальшої деокупації територій.

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Ворог продовжує обстріли попри те, що все ж таки відчуває відтиснення з нашого боку і намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо, — цитує «Радіо Свобода» заяву речниці Сил оборони півдня Наталі Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За даними Гуменюк, російські сили щільно мінують лівий берег Дніпра, намагаючись завадити Силам оборони подолати річку і подальший суходіл.

Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару і саме тому вони розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський, — вказала спікер.

Нагадаємо, речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков напередодні заявив, що «дуже пригнічені» військові рф на окупованому лівому березі Херсонщини постійно ходять в бронежилетах і зі зброєю.