Табачник передал школы под казармы армии рф и вывез сельхозтехнику для кадырова

https://racurs.ua/n182941-tabachnik-peredal-shkoly-pod-kazarmy-armii-rf-i-vyvez-selhoztehniku-dlya-kadyrova.html

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Дмитро Табачник, колишній міністр освіти та науки України, отримав ще дві підозри — за пособництво державі-агресору росії та порушенні законів і звичаїв війни. Як повідомила 12 травня Служба безпеки України, екс-міністр співпрацює з ФСБ і так званим смотрящим від кадирова мурадом саїдовим, займаєтсья «переформатуванням» освітньої та медичної галузей на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також брав участь в організації псевдореферендумів.

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У листопаді 2022 року Табачнику оголосили про підозру в державній зраді. Цьогоріч у квітні він став «радником» очільника окупаційної адміністрації Запорізької області євгена балицького. Також він балотується в депутати від путінської «Единой россии».

Саме за координації Табачника більшість навчальних закладів і лікарень тимчасово окупованого регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф. Встановлено й факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з саідовим торік у квітні вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу.

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича. Встановлено, що екс-регіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. 4 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Табачника і низку чиновників часів януковича українського громадянства на підставі рішення РНБО.