В Киеве задержали банду квартирных мошенников, которые маскировались под агентство недвижимости

В Киеве задержала банду квартирных мошенников, которые маскировались под агентство недвижимости

https://racurs.ua/n182961-v-kieve-zaderjali-bandu-kvartirnyh-moshennikov-kotorye-maskirovalis-pod-agentstvo-nedvijimosti.html

Ракурс

У Києві внутрішня безпека поліції затримала групу квартирних шахраїв. Банда займалася кримінальними оборудками з нерухомістю.

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Організувала незаконний бізнес 48-річна жінка. Аби не привертати увагу до своїх протиправних оборудок, група діяла під приводом агентства нерухомості та фірми, яка надає послуги БТІ, повідомили у Національній поліції.

Зловмисники підбирали потрібну квартиру, а потім за фіктивними документами здійснювали перереєстрацію права власності на підставних осіб. Надалі нерухоме майно спільники реалізовували доброчесним покупцям, а отримані гроші розділяли між собою.

Правоохоронці затримали зловмисників у кабінеті державного реєстратора, коли ті намагалися за фальшивими документами вчинити чергову оборудку.