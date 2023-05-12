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Ракурс
У Києві затримала банду квартирних шахраїв, які маскувалися під агентство нерухомості

У Києві затримали банду квартирних шахраїв, які маскувалися під агентство нерухомості

12 тра 2023, 18:48
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У Києві внутрішня безпека поліції затримала групу квартирних шахраїв. Банда займалася кримінальними оборудками з нерухомістю.


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Організувала незаконний бізнес 48-річна жінка. Аби не привертати увагу до своїх протиправних оборудок, група діяла під приводом агентства нерухомості та фірми, яка надає послуги БТІ, повідомили у Національній поліції.

У Києві затримала банду квартирних шахраїв, які маскувалися під агентство нерухомості

Зловмисники підбирали потрібну квартиру, а потім за фіктивними документами здійснювали перереєстрацію права власності на підставних осіб. Надалі нерухоме майно спільники реалізовували доброчесним покупцям, а отримані гроші розділяли між собою.

У Києві затримала банду квартирних шахраїв, які маскувалися під агентство нерухомості

Правоохоронці затримали зловмисників у кабінеті державного реєстратора, коли ті намагалися за фальшивими документами вчинити чергову оборудку.

Джерело: Ракурс


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