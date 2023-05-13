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Жилой дом в Николаеве после ночного удара россиян
Ночью россияне атаковали города Украины ракетами и «мопедами»https://racurs.ua/n182974-nochu-rossiyane-atakovali-goroda-ukrainy-raketami-i-mopedami.htmlРакурс
Вночі росіяни атакували наші міста ракетами та «шахедами».
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На Київщині внаслідок падіння (ймовірно після збиття) дрона пошкоджено житловий будинок, повідомили у ДСНС.
Це була шоста атака на столицю у травні цього року. ППО знову збила усі російські дрони-камікадзе.
У Хмельницькій області удар по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.
Внаслідок обстрілів часстина поїздів тимчасово прямуватиме об’їзним шляхом, повідомили в «Укрзалізниці». Щонайменше п’ять потягів, які курсують через Хмельницьку область, будуть їхати із затримкою.
Внаслідок вибухових хвиль в одній з громад в області, у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі та поранені мешканці громади. Кількість уточнюється, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В самому місті «прильотів» цієї ночі не було.
Евакуація наразі не проводиться.
Удар по житловому будинку був також у Миколаєві. Без жертв, троє травмованих. Пожежі ліквідовано.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пожежу в п‘ятиповерхівці та на цивільному об‘єкті. Міський голова Сєнкевич повідомив, що пошкоджений навчальний заклад.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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