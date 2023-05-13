Вночі росіяни атакували міста України ракетами та «мопедами»

Житловий будинок в Миколаєві після нічного удару росіян

https://racurs.ua/ua/n182974-vnochi-rosiyany-atakuvaly-mista-ukrayiny-raketamy-ta-mopedamy.html

Ракурс

Вночі росіяни атакували наші міста ракетами та «шахедами».

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На Київщині внаслідок падіння (ймовірно після збиття) дрона пошкоджено житловий будинок, повідомили у ДСНС.

Це була шоста атака на столицю у травні цього року. ППО знову збила усі російські дрони-камікадзе.

У Хмельницькій області удар по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Внаслідок обстрілів часстина поїздів тимчасово прямуватиме об’їзним шляхом, повідомили в «Укрзалізниці». Щонайменше п’ять потягів, які курсують через Хмельницьку область, будуть їхати із затримкою.

Внаслідок вибухових хвиль в одній з громад в області, у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі та поранені мешканці громади. Кількість уточнюється, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В самому місті «прильотів» цієї ночі не було.

Евакуація наразі не проводиться.

Удар по житловому будинку був також у Миколаєві. Без жертв, троє травмованих. Пожежі ліквідовано.