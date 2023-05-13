Уничтожено 17 "шахедов" - Воздушные силы отчитались о ночной работе

https://racurs.ua/n182978-unichtojeno-17-shahedov-vozdushnye-sily-otchitalis-o-nochnoy-rabote.html

Ракурс

У ніч на 13 травня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе.

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Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, повідомило Командування Повітряних сил.

Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

За повідомленням «Укрзалізниці», наразі слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, які йдуть через Хмельницький: