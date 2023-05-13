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Уничтожено 17 "шахедов" - Воздушные силы отчитались о ночной работе
Уничтожено 17 «шахедов» — Воздушные силы отчитались о ночной работеhttps://racurs.ua/n182978-unichtojeno-17-shahedov-vozdushnye-sily-otchitalis-o-nochnoy-rabote.htmlРакурс
У ніч на 13 травня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе.
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Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, повідомило Командування Повітряних сил.
Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.
На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
За повідомленням «Укрзалізниці», наразі слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, які йдуть через Хмельницький:
- № 38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- № 119 Запоріжжя — Львів;
- № 139 Київ — Кам’янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- № 716 Перемишль — Київ.
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