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Збито 17 з 21 запущеного "шахеда" - Повітряні сили відзвітували про нічну роботу
Збито 17 з 21 запущеного «шахеда» — Повітряні сили відзвітували про нічну роботуhttps://racurs.ua/ua/n182978-zbyto-17-z-21-zapuschenogo-shaheda-povitryani-syly-vidzvituvaly-pro-nichnu-robotu.htmlРакурс
У ніч на 13 травня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе.
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Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, повідомило Командування Повітряних сил.
Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.
На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
За повідомленням «Укрзалізниці», наразі слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, які йдуть через Хмельницький:
- № 38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- № 119 Запоріжжя — Львів;
- № 139 Київ — Кам’янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- № 716 Перемишль — Київ.
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