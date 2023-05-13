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Збито 17 з 21 запущеного "шахеда" - Повітряні сили відзвітували про нічну роботу

Збито 17 з 21 запущеного «шахеда» — Повітряні сили відзвітували про нічну роботу

13 тра 2023, 09:18
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У ніч на 13 травня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе.


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Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131, повідомило Командування Повітряних сил.

Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

За повідомленням «Укрзалізниці», наразі слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, які йдуть через Хмельницький:

  • № 38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • № 119 Запоріжжя — Львів;
  • № 139 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • № 716 Перемишль — Київ.

Джерело: Ракурс


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