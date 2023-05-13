Танки, БМП, гаубицы и системы ПВО - Берлин готовит Киеву крупнейший пакет оборонной помощи

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Німеччина готує для України найбільший пакет оборонної допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Берлін планує посилити сухопутні війська України через постачання бронетехніки, а також модернізувати протиповітряну оборону.

До пакета військової допомоги увійдуть танки, БМП, гаубиці та системи ППО з ракетами до них.

Видання із посиланням на німецькі урядові джерела повідомило, що у найближчі місяці Німеччина має намір надати Україні військову допомогу на суму близько 2,7 млрд євро.

Це найбільший пакет підтримки, який Німеччина надала для посилення Сил оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

За інформацією видання, цей пакет передбачає передачу 20 БМП Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, передача яких була анонсована у 2022 році.

ППО України планують посилити за рахунок чотирьох німецьких систем протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотень керованих ракет для цієї системи.

Також Німеччина планує допомогти із розвідкою ворожих позицій і для цього передасть до 200 розвідувальних безпілотників.

Отримають ЗСУ і транспорт: 100 захищених бойових машин, які призначені для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Цей пакет військової допомоги можуть оголосити вже 14 травня, під час вручення Володимирові Зеленському премії Карла Великого.

Нагадуємо, що німецький концерн Rheinmetall планує отримати значну частку контрактів від ЄС на виробництво снарядів для України. У компанії заявили про можливість виробляти для України до 600−700 тис. снарядів.