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Ракурс
Жителей оккупированной части Харьковщины также призывают эвакуироваться — в россию

Жителей оккупированной части Харьковщины также призывают эвакуироваться — в россию

13 мая 2023, 11:54
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Призначена Росією «адміністрація» анексованої частини Харківської області закликала мешканців «на якийсь час» залишити регіон «до встановлення сприятливих для життя умов».


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У повідомленні «влади» йдеться, що така рекомендація дається «у зв’язку з обстрілами з боку ЗСУ», що нібито почастішали, і з метою «уникнути жертв серед мирного населення».

У разі евакуації місцевим жителям пообіцяли надати «всю необхідну допомогу та підтримку у подальшому облаштуванні».

У березні 2023 року призначений росією «гауляйтер» окупованої частини Харківської області Віталій Ганчев говорив, що під контролем російських військових перебуває 29 населених пунктів області, де мешкають приблизно 3 тис. осіб.

Нагадаємо, що московити від початку травня оголосили про так звану евакуацію українців з тимчасово окупованих регіонів Запоріжжя.

Источник: Ракурс


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