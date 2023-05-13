Швейцария дает зеленый свет на поставку оружия в Украину, но есть условия

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Дві палати парламенту та Нацрада Швейцарії проголосували за внесення поправок до закону, що дозволить у майбутньому постачати військову техніку в Україну.

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Закон про військові матеріали раніше забороняв передачу зброї зі Швейцарії до третіх країн, повідомляє Euronews.

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів, верхньої палати парламенту Швейцарії, рекомендувала пом’якшити експортний контроль швейцарської військової техніки за дотримання певних умов.

Зокрема, країна, якій буде передаватися зброя швейцарського виробництва, не повинна серйозно порушувати права людини. Крім того, не повинно бути небезпеки, що військові матеріали будуть використані проти цивільного населення.

Також країна не повинна бути залучена у внутрішній або міжнародний збройний конфлікт. Єдиний виняток — якщо країна, як, наприклад, Україна, захищає себе від агресії відповідно до міжнародного права.

Останній пункт має визначати ООН: реекспорт швейцарської зброї в зону бойових дій пропонують допустити лише в тому випадку, якщо Генеральна асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визнає таку самооборону, або якщо Рада Безпеки ухвалить відповідну резолюцію.

Тепер комітет з політики безпеки Національної ради має розробити відповідний законопроект. Після цього його розгляне парламент, а остаточне рішення прийме народ на референдумі.