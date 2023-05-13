Ракурсhttps://racurs.ua/
Число пострадавших в Хмельницком резко возросло, рашисты повредили энергообъект
Число пострадавших в Хмельницком резко возросло, рашисты повредили энергообъектhttps://racurs.ua/n182988-chislo-postradavshih-v-hmelnickom-rezko-vozroslo-rashisty-povredili-energoobekt.htmlРакурс
На Хмельниччині внаслідок удару росіян постраждала 21 людина.
.
Про це розповів у соцмережах перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Раніше йшлося про 11 поранених.
За словами Тюріна, двох постраждалих госпіталізували, іншим надали медичну допомогу та перевели на амбулаторне обстеження.
Внаслідок вибухової хвилі найбільше пошкоджень у мікрорайоні Гречани, що в Хмельницькому, також є пошкодження в Олешині, Іванківцях, Малашівцях, Шаровечці. В будинках зірвані дахи й вибиті вікна, сказав «Суспільному Хмельницький» заступник міського голови Василь Новачок.
Через нічний масований обстріл пошкоджено будівлю енергетичного об'єкта на Хмельниччині, повідомляє Міненергетики.
За словами мера міста Олександра Симчишина, на самому об'єкті, куди було влучання, триває пожежа і вона ще може тривати кілька годин.
Нагадаємо, у Хмельницькому вночі 13 травня, під час оголошеної о 03:06 годині повітряної тривоги, пролунала серія вибухів. В Хмельницькій ОВА о 7.30 годині повідомили про влучання по критичній інфраструктурі, яка за межами населених пунктів.
За інформацією кореспондентів «Суспільного», у західних районах Хмельницького та прилеглих селах у будинках повилітали вікна.
Внаслідок обстрілів Хмельниччини частина потягів тимчасово прямуватиме об’їзним шляхом. Очікується затримка щонайменше п’яти потягів, які курсують через Хмельниччину.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...