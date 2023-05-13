Кількість постраждалих у Хмельницькому різко зросла, рашисти пошкодили енергооб’єкт

https://racurs.ua/ua/n182988-kilkist-postrajdalyh-u-hmelnyckomu-rizko-zrosla-rashysty-poshkodyly-energoobiekt.html

Ракурс

На Хмельниччині внаслідок удару росіян постраждала 21 людина.

.

Про це розповів у соцмережах перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Раніше йшлося про 11 поранених.

За словами Тюріна, двох постраждалих госпіталізували, іншим надали медичну допомогу та перевели на амбулаторне обстеження.

Внаслідок вибухової хвилі найбільше пошкоджень у мікрорайоні Гречани, що в Хмельницькому, також є пошкодження в Олешині, Іванківцях, Малашівцях, Шаровечці. В будинках зірвані дахи й вибиті вікна, сказав «Суспільному Хмельницький» заступник міського голови Василь Новачок.