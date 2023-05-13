Силы обороны мощным ударом уничтожили штаб россиян. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182994-vsu-tochnym-udarom-unichtojili-shtab-rossiyan-video.html

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Армія країни-агресора російської федерації продовжує зазнавати втрат у війні з Україною.

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Щодня Сили оборони завдають влучних ударів по ворожих об'єктах. Зокрема, на одному з напрямків було знищено штаб окупантів, особовий склад та техніку росіян. Про це 13 травня повідомив Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Знищили особовий склад, техніку противника і розібрали на камінчики штаб окупантів! — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позиціях ворога «прилетіло» після того, як їх зафіксувала українська аеророзвідка. На опублікованому відео показана взаємодія бригади територіальної оборони «Люфтваффе» та 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали на відео момент знищення двох самохідних артилерійських установок, які окупаційна армія російської федерації намагалася сховати на Херсонському напрямку.