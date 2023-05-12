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Ракурс
Бійці ССО знищили дві САУ, які росіяни намагалися сховати

Бійці ССО знищили дві САУ, які росіяни намагалися сховати (ВІДЕО)

12 тра 2023, 15:20
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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали момент знищення двох самохідних артилерійських установок, які окупаційна армія росії намагалася сховати на Херсонському напрямку.


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Про це 12 травня повідомляє прес-служба ССО.

Операторами ССО знищено дві самохідні артилерійські установки противника. Під час проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку, воїнами Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції дві САУ. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу на Таврійському напрямку знищили роту росіян та два десятки озброєння загарбників.

Джерело: Ракурс


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