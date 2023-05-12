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Бійці ССО знищили дві САУ, які росіяни намагалися сховати
Бійці ССО знищили дві САУ, які росіяни намагалися сховати (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182947-biyci-sso-znyschyly-dvi-sau-yaki-rosiyany-namagalysya-shovaty-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали момент знищення двох самохідних артилерійських установок, які окупаційна армія росії намагалася сховати на Херсонському напрямку.
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Про це 12 травня повідомляє прес-служба ССО.
Операторами ССО знищено дві самохідні артилерійські установки противника. Під час проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку, воїнами Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції дві САУ. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу на Таврійському напрямку знищили роту росіян та два десятки озброєння загарбників.
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