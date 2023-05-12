Ракурсhttps://racurs.ua/
Бойцы ССО уничтожили две САУ, которые россияне пытались прятать
Бойцы ССО уничтожили две САУ, которые россияне пытались прятать (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182947-boycy-sso-unichtojili-dve-sau-kotorye-rossiyane-pytalis-pryatat-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України показали момент знищення двох самохідних артилерійських установок, які окупаційна армія росії намагалася сховати на Херсонському напрямку.
.
Про це 12 травня повідомляє прес-служба ССО.
Операторами ССО знищено дві самохідні артилерійські установки противника. Під час проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку, воїнами Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції дві САУ. Влучними скидами з дронів ворожу техніку було утилізовано, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу на Таврійському напрямку знищили роту росіян та два десятки озброєння загарбників.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...