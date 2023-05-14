ВСУ за сутки уничтожили десятки артсистем и сбили 31 дрон. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною наближаються до нової психологічної позначки — 199 тис. ліквідованих окупантів.

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Лише за добу, 13 травня, були знищені 620 ворожих військових. Також Сили оборони перетворили на металобрухт п’ять танків, 18 ББМ, 21 артсистему, одну реактивну систему залпового вогню, сім одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було збито 31 безпілотник. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,

танків — 3756 (+5) од,

бойових броньованих машин — 7325 (+18) од,

артилерійських систем — 3116 (+21) од,

РСЗВ — 562 (+1) од,

засоби ППО — 314 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31),

крилаті ракети — 970 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) од,

спеціальна техніка — 404 (+2).

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ показали на відео, як з допомогою FPV-дронів уразили бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.