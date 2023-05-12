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Ракурс
СБУ опублікувала відео роботи FPV-дронами

«Тигр», «Град» і два «КамАЗа» — СБУ опублікувала відео роботи FPV-дронами

12 тра 2023, 20:19
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Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам з допомогою FPV-дронів


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Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на «концерти Кобзона», — підписали ролик в спецслужбі.

Цього разу бійці СБУ уразили бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.

Джерело: Ракурс


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