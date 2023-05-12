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СБУ опублікувала відео роботи FPV-дронами
«Тигр», «Град» і два «КамАЗа» — СБУ опублікувала відео роботи FPV-дронамиhttps://racurs.ua/ua/n182967-tygr-grad-i-dva-kamaza-sbu-opublikuvala-video-roboty-fpv-dronamy.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам з допомогою FPV-дронів
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Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на «концерти Кобзона», — підписали ролик в спецслужбі.
Цього разу бійці СБУ уразили бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.
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