"Тигр", "Град" и два "КамАЗа" - СБУ опубликовала видео работы FPV-дронами

https://racurs.ua/n182967-tigr-grad-i-dva-kamaza-sbu-opublikovala-video-raboty-fpv-dronami.html

Ракурс

Спецпризначенці СБУ влаштували «небесну кару» окупантам з допомогою FPV-дронів

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Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на «концерти Кобзона», — підписали ролик в спецслужбі.

Цього разу бійці СБУ уразили бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем, «Град», два «Камази», ПТРК та живу силу противника.