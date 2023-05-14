Владимир Зеленский в Германии. Фото: Серстин Гаммелин в Твиттере

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Президент України Володимир Зеленський 14 травня здійснив перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії.

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Глава держави у Берліні зустрівся з німецьким президентом Франк-Вальтер Штайнмаєром. На території палацу Бельвю відбулася розмова двох лідерів. Згодом очікується зустріч із Зеленським канцлера Олафа Шольца. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах відбудеться прес-конференція. Про це повідомляє німецька газета Welt.

Тим часом Зеленський у Telegram повідомив, що в Німеччині обговорив із лідерами країни поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між ФРН та Україною. Наголосив, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно. Також український лідер подякував німецькій владі за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед обличчям російської агресії.

Український лідер також подякував Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни.

Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя й наближають нас до перемоги. Німеччина — надійний союзник. Разом наближаємо мир, — наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває в Італії з робочим візитом. У Римі він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, після чого заявив, що «є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба».

Згодом у Ватикані із Зеленський зустрівся Папа Римський Франциск. Український лідер розповів понтифіку про російські злочини в Україні, розкрив деталі української формули миру та запропонував йому приєднатися до її реалізації.