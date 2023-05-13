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Зеленський зустрівся з Папою Римським. Фото: Vatican News
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183002-zelenskyy-zustrivsya-z-papou-rymskym-u-vatykani-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск зустрілися у Ватикані.
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Це була перша особиста зустріч українського лідера та понтифіка з моменту початку повномасштабної війни України з росією. Глава держави розповів Франциску про російські злочини в Україні. Про це Зеленський 13 травня повідомив у Telegram.
Глава держави розповів Папі Римському про українську формулу миру та запропонував йому приєднатися до її реалізації. Говорили й про примусово депортованих українських дітей, яких окупанти вивезли в росію.
Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому, — йдеться в повідомленні.
За інформацією італійського видання La Repubblica, Зеленський і Папа Римський розмовляли 40 хвилин. Понтифік подарував українському президенту невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки — символу миру. А Зеленський подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває в Італії з робочим візитом. У Римі він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, після чого заявив, що «є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба».
Джерело: La Repubblica
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