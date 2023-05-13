Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский встретился с Папой Римским. Фото: Ватикан Новости
Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане (ФОТО)https://racurs.ua/n183002-zelenskiy-vstretilsya-s-papoy-rimskim-v-vatikane-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск зустрілися у Ватикані.
.
Це була перша особиста зустріч українського лідера та понтифіка з моменту початку повномасштабної війни України з росією. Глава держави розповів Франциску про російські злочини в Україні. Про це Зеленський 13 травня повідомив у Telegram.
Глава держави розповів Папі Римському про українську формулу миру та запропонував йому приєднатися до її реалізації. Говорили й про примусово депортованих українських дітей, яких окупанти вивезли в росію.
Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому, — йдеться в повідомленні.
За інформацією італійського видання La Repubblica, Зеленський і Папа Римський розмовляли 40 хвилин. Понтифік подарував українському президенту невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки — символу миру. А Зеленський подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває в Італії з робочим візитом. У Римі він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, після чого заявив, що «є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба».
Джерело: La Repubblica
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...