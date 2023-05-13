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Зеленський та Мелоні. Фото: Офіс президента
Зеленський в Італії заявив про важливі рішення для захисту українського небаhttps://racurs.ua/ua/n183000-zelenskyy-v-italiyi-zayavyv-pro-vajlyvi-rishennya-dlya-zahystu-ukrayinskogo-neba.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, перебуває з робочим візитом в Італії.
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У Римі, після переговорів прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, глава держави зробив важливу заяву. Стосувалася вона захисту українського неба від російських атак. Про це йшлося на спільній прес-конференції Зеленського та Мелоні.
Сьогодні ми обговорили нашу безпекову співпрацю, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Друге — реалізація формули миру, про яку ми кілька разів говорили з Джорджією, — зазначив український лідер.
Також з главою італійського уряду Зеленський обговорив питання взаємодії в Європі, санкції проти російської федерації та європейську інтеграцію України.
Водночас Мелоні висловила впевненість у перемозі України у війні проти російської федерації. Італійський прем'єр наголосила, що її уряд продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку українському народу.
Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України — це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає, — зазначила вона.
Нагадаємо, Володимир Зеленський в Італії планував зустрітися з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні та Папою Римським Франциском. Не виключено, що цими ж вихідними президент України також приїде до Німеччини, де в 14 травня в Ахені йому збираються вручити премію Карла Великого.
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