Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский и Мелони. Фото: Офис президента

Зеленский в Италии заявил о важных решениях для защиты украинского неба

13 мая 2023, 18:50
999

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, перебуває з робочим візитом в Італії.


.

У Римі, після переговорів прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, глава держави зробив важливу заяву. Стосувалася вона захисту українського неба від російських атак. Про це йшлося на спільній прес-конференції Зеленського та Мелоні.

Сьогодні ми обговорили нашу безпекову співпрацю, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Друге — реалізація формули миру, про яку ми кілька разів говорили з Джорджією, — зазначив український лідер.

Також з главою італійського уряду Зеленський обговорив питання взаємодії в Європі, санкції проти російської федерації та європейську інтеграцію України.

Водночас Мелоні висловила впевненість у перемозі України у війні проти російської федерації. Італійський прем'єр наголосила, що її уряд продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку українському народу.

Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України — це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає, — зазначила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в Італії планував зустрітися з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні та Папою Римським Франциском. Не виключено, що цими ж вихідними президент України також приїде до Німеччини, де в 14 травня в Ахені йому збираються вручити премію Карла Великого.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров