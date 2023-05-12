Замість Німеччини Зеленський приїде до Італії

Замість Німеччини Зеленський завтра приїде до Італії

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Ракурс

Італійські ЗМІ повідомили, що отримали підтвердження візиту президента України до Італії в суботу, 13 травня.

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Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом і прем'єр-міністром Італії, а також з Папою Римським. Більше подробиць не розголошується.

Про це повідомляють італійські інформаційні агенції Ansa та Adnkronos, а також авторитетна газета Corriere della Sera. Прес-служба президента Італії поки що офіційно не підтвердила інформацію про візит.

Раніше також повідомлялося, що Зеленський може зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Папою Римським Франциском під час поїздки до Риму. Не виключено, що цими ж вихідними президент України також приїде до Німеччини, де в неділю в Ахені йому збираються вручити премію Карла Великого.

Нагадаємо, раніше в німецьких ЗМІ з’явилася інформація про візит президента України до Німеччини в ці дати. Але через розголошення секретної інформації візит зірвався, а поліція Берліна почала розслідування через витік інформації.

Раніше папа Франциск говорив, що Ватикан бере участь у якійсь закулісній місії зі встановлення миру в Україні. Представники України заявляли, що про цю місію нічого не знають.

86-річний Франциск неодноразово закликав до припинення війни і висловлював готовність відвідати росію та Україну. Він також зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (останній відомий як один із небагатьох європейських політиків, які зберігають зв’язки з Москвою).

При цьому дехто критикував понтифіка за те, що він прямо і категорично не засуджує дії росії, яка почала вторгнення в Україну.

Українська влада також була незадоволена спільною участю представників України та росії в одному з молебнів перед Великоднем у Римі.