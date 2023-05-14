Последствия российского ракетного удара по Тернополю, фото: Иван Гонтар

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Росіяни 13 травня завдали ракетного удару по Тернополю. В результаті було зруйновано склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

Повністю зруйновано наш склад де зберігалася гуманітарна допомога Благодійного фонду та який служив хабом для міжцерковної діяльності нашого регіону, — зазначив він. — Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням… ВСЕ ЗГОРІЛО!

Також він повідомив, що дивом вціліли двоє водіїв, які ночували біля складу та були в кількох метрах від місця прильоту ракети.

У коментарі виданню «Суспільне» Гонтар розповів, що склад займав площу понад 1 тис. кв. м.

Збитки зараз важко сказати, бо він заповнений завжди, тому декілька мільйонів на нашу думку, — зазначив він. — Але ми плануємо працювати далі і перемагати. Це нас ніколи не зупиняло й не зупинить. Будемо й далі служити народу України і Богові таким чином.

Джерело: Іван Гонтар, «Суспільне»