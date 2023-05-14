Кольца Сатурна

https://racurs.ua/n183025-kolca-saturna-okazalis-ochen-molodymi-uchenye.html

Ракурс

Учені отримали переконливі докази того, що кільця Сатурна є надзвичайно молодими порівняно з віком самої планети.

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Вік кілець не перевищує 400 млн років, при цьому вік Сатурна становить близько 4,5 млрд років. Про це повідомляє прес-служба Колорадського університету в Боулдері (США).

Такого висновку учені дійшли, дослідивши пил, який входить до складу кілець.

Крихітні зернятка кам’янистого матеріалу майже постійно проносяться через Сонячну систему Землі. У деяких випадках цей потік може залишати після себе тонкий шар пилу на планетарних тілах, в тому числі на льоду, з якого складаються кільця Сатурна, — зазначається у статті.

Таким чином, вивчивши, як швидко накопичився шар пилу у кільцях Сатурна, учені змогли визначити їхній вік — подібно до того, як на Землі можна отримати уявлення про вік предмета, провівши пальцем по його поверхні.

Подумайте про кільця, як про килим у вашому домі, — зазначають учені. — Якщо у вас розстелений чистий килим, вам залишається тільки чекати. Пил осяде на килим. Так само і з кільцями.

Сатурн має сім кілець, які складаються з незліченних шматків льоду, більшість з яких не більші за земний валун. Загалом цей лід важить приблизно вдвічі менше, ніж сьомий за розміром природний супутник Сатурна Мімас, і простягається майже на 280 тис. км від поверхні планети.

Більшу частину XX ст. вчені припускали, що кільця, ймовірно, сформувалися одночасно з Сатурном. Але ця версія піднімала кілька питань, передусім — кільця Сатурна є блискуче чистими. Спостереження показують, що вони складаються приблизно на 98% з чистого водяного льоду за об'ємом, і лише з крихітною кількістю кам’янистої речовини.

Майже неможливо отримати щось настільки чисте, — наголошують учені.

В межах дослідження учені проаналізували загалом 163 пилинки, зібрані в оточенні Сатурна космічним апаратом NASA «Кассіні» за період з 2004 по 2017 рік. Розрахунки показали, що кільця Сатурна, ймовірно, збирали пил лише кілька сотень мільйонів років.

Таким чином, дослідження показало, що кільця планети — це нові явища, які виникають за порівняно невеликий період.

Ми приблизно знаємо, скільки років кільцям, але це не вирішує жодної з інших наших проблем, — наголошують учені. — Передусім ми досі не знаємо, як ці кільця утворилися.

Так, деякі вчені припускають, що кільця Сатурна могли утворитися, коли гравітація планети розірвала один з її супутників.

Крім того, дослідження показують, що кільця Сатурна можуть вже навіть зникати. NASA раніше вже становило, що лід, з якого вони складаються, повільно опускається на планету і може повністю зникнути ще через 100 млн років.