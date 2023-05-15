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Европейское турне президента — Зеленский едет в Лондон
Европейское турне президента — Зеленский едет в Лондонhttps://racurs.ua/n183040-evropeyskoe-turne-prezidenta-zelenskiy-edet-v-london.htmlРакурс
15 травня Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Раніше він вже відвідав Францію, Німеччину, Італію та Ватикан.
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До Лондона Зеленський їде після зустрічі з Еммануелем Макроном у Парижі.
В Лондоні він проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Сьогодні — Лондон. Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, — повідомив президент.
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