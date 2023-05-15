Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Европейское турне президента — Зеленский едет в Лондон

Европейское турне президента — Зеленский едет в Лондон

15 мая 2023, 09:15
999

15 травня Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Раніше він вже відвідав Францію, Німеччину, Італію та Ватикан.


.

До Лондона Зеленський їде після зустрічі з Еммануелем Макроном у Парижі.

В Лондоні він проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Сьогодні — Лондон. Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, — повідомив президент.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров