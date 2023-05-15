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Ракурс
Європейське турне президента - Зеленський вже у Лондоні

Європейське турне президента — Зеленський їде до Лондона

15 тра 2023, 09:15
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15 травня Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Раніше він вже відвідав Францію, Німеччину, Італію та Ватикан.


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До Лондона Зеленський їде після зустрічі з Еммануелем Макроном у Парижі.

В Лондоні він проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Сьогодні — Лондон. Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, — повідомив президент.

Джерело: Ракурс


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