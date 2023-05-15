Європейське турне президента - Зеленський вже у Лондоні

https://racurs.ua/ua/n183040-ievropeyske-turne-prezydenta-zelenskyy-yide-do-londona.html

Ракурс

15 травня Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Раніше він вже відвідав Францію, Німеччину, Італію та Ватикан.

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До Лондона Зеленський їде після зустрічі з Еммануелем Макроном у Парижі.

В Лондоні він проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.