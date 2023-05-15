Ракурсhttps://racurs.ua/
Британия передаст Украине сотни боевых беспилотников с радиусом действия более 200 км
Британия передаст Украине сотни боевых беспилотников с радиусом действия более 200 кмhttps://racurs.ua/n183044-britaniya-peredast-ukraine-sotni-boevyh-bespilotnikov-s-radiusom-deystviya-bolee-200-km.htmlРакурс
Велика Британія передасть Україні сотні бойових безпілотників з радіусом дії понад 200 км.
.
Таке рішення анонсував уряд країни після прибуття Володимир Зеленського до Лондона. Ця зброя разом з іншою допомогою мають прибути до України найближчими місяцями.
Про таке рішення уряду Великої Британії пише The Guardian із посиланням на уряд.
Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше постачання Великою Британією сотень ракет ППО та додаткових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км, — йдеться у заяві британської влади.
Нагадаємо, Зеленський уранці 15 травня прибув до Лондона. Раніше він побував у Римі, Ватикані, Берліні та Парижі.
Ще декілька візитів і все, — сказав Зеленський на прес-конференції з Олафом Шольцем у відповідь на запитання журналістки про те, чи достатньо зброї до контрнаступу отримала Україна.
У Парижі Україна та Франція виголосили Спільну декларацію, у якій зазначено, що уряд Франції найближчими тижнями надасть Україні «десятки» броньованих машин, зокрема AMX-10RC, та проведе навчання для українських військових.
Нагадаємо, раніше до України прибули ракети Storm Shadow.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...