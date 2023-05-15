Мирить Украину из россии в Киев летит китайский орденоносец путина

AFP повідомляє, що візит спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Києва відбудеться у вівторок.

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Раніше МЗС Китаю повідомляло, що візит відбудеться цього тижня.

Про призначення Лі Хуея посланцем КНР з врегулювання конфлікту домовилися Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь під час телефонної розмови.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган також їздив до Європи та зробив низку заяв щодо України.

Лі Хуей відвідає Україну, щоб обговорити «політичне врегулювання» війни. Також він відвідає росію, Польщу, Францію та Німеччину.

У кінці квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові із Зеленським пообіцяв відправити спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні».

Китай позиціює себе як нейтральну силу, яка закликає сторони до миру, але водночас поглиблює зв’язки з рф і називає її агресію «кризою». 70-річний Лі Хуей у 1980-х роках служив у посольстві Китаю в СРСР, потім був послом у Казахстані, а з 2009 до 2019 року був послом у росії.

Він отримав «Орден Дружби» від путіна.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський з 13 травня перебуває у Європі. Він відвідав Італію, Ватикан, Берлін, Париж, а сьогодні прибув до Лондона.