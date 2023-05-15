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Россияне уничтожают гражданские объекты - в Авдеевке попали в больницу, в Херсоне разрушили образовательное учреждение

Россияне уничтожают гражданские объекты — в Авдеевке попали в больницу, в Херсоне разрушили образовательное учреждение (ФОТО, ВИДЕО)

15 мая 2023, 12:17
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Російські виродки продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Уранці 15 травня армія рф атакувала ракетами Авдіївку.


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Окупанти поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Вони перебували в укритті, повідомили в ОВА та опублікували фото наслідків удару рашистів.

Крім того, воєнні злочинці рф уранці понеділка атакували Херсон безпілотниками.

Вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. В Херсонській ОВА повідомляють, що мирні люди не постраждали.

Источник: Ракурс


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