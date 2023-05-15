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Россияне уничтожают гражданские объекты - в Авдеевке попали в больницу, в Херсоне разрушили образовательное учреждение
Россияне уничтожают гражданские объекты — в Авдеевке попали в больницу, в Херсоне разрушили образовательное учреждение (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183052-rossiyane-unichtojaut-grajdanskie-obekty-v-avdeevke-popali-v-bolnicu-v-hersone-razrushili.htmlРакурс
Російські виродки продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Уранці 15 травня армія рф атакувала ракетами Авдіївку.
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Окупанти поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Вони перебували в укритті, повідомили в ОВА та опублікували фото наслідків удару рашистів.
Крім того, воєнні злочинці рф уранці понеділка атакували Херсон безпілотниками.
Вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. В Херсонській ОВА повідомляють, що мирні люди не постраждали.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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