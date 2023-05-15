Росіяни нищать цивільні об'єкти - в Авдіївці влучили у лікарню, у Херсоні зруйнували освітній заклад

https://racurs.ua/ua/n183052-rosiyany-nyschat-cyvilni-obiekty-v-avdiyivci-vluchyly-u-likarnu-u-hersoni-zruynuvaly-osvitniy.html

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Російські виродки продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Уранці 15 травня армія рф атакувала ракетами Авдіївку.

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Окупанти поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Вони перебували в укритті, повідомили в ОВА та опублікували фото наслідків удару рашистів.

Крім того, воєнні злочинці рф уранці понеділка атакували Херсон безпілотниками.

Вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. В Херсонській ОВА повідомляють, що мирні люди не постраждали.