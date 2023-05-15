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Росіяни нищать цивільні об'єкти - в Авдіївці влучили у лікарню, у Херсоні зруйнували освітній заклад

Росіяни нищать цивільні об'єкти — в Авдіївці влучили у лікарню, у Херсоні зруйнували освітній заклад (ФОТО, ВІДЕО)

15 тра 2023, 12:17
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Російські виродки продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Уранці 15 травня армія рф атакувала ракетами Авдіївку.


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Окупанти поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Вони перебували в укритті, повідомили в ОВА та опублікували фото наслідків удару рашистів.

Крім того, воєнні злочинці рф уранці понеділка атакували Херсон безпілотниками.

Вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. В Херсонській ОВА повідомляють, що мирні люди не постраждали.

Джерело: Ракурс


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