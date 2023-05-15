Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни нищать цивільні об'єкти - в Авдіївці влучили у лікарню, у Херсоні зруйнували освітній заклад
Росіяни нищать цивільні об'єкти — в Авдіївці влучили у лікарню, у Херсоні зруйнували освітній заклад (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183052-rosiyany-nyschat-cyvilni-obiekty-v-avdiyivci-vluchyly-u-likarnu-u-hersoni-zruynuvaly-osvitniy.htmlРакурс
Російські виродки продовжують обстріли цивільної інфраструктури України. Уранці 15 травня армія рф атакувала ракетами Авдіївку.
.
Окупанти поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Вони перебували в укритті, повідомили в ОВА та опублікували фото наслідків удару рашистів.
Крім того, воєнні злочинці рф уранці понеділка атакували Херсон безпілотниками.
Вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. В Херсонській ОВА повідомляють, що мирні люди не постраждали.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...