На дно пойдем вместе - Кремль запретил чиновникам увольняться во время войны

https://racurs.ua/n183054-na-dno-poydem-vmeste-kreml-zapretil-chinovnikam-uvolnyatsya-vo-vremya-voyny.html

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Кремль заборонив високопосадовцям звільнятися під час війни.

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Про це стверджують журналісти-розслідувачі рф.

Губернаторам та іншим російським чиновникам не дозволяють звільнятися в умовах війни проти України та погрожують кримінальним переслідуванням тим, хто не підкориться цій забороні, повідомляє проект «Важливі історії», який у Московії оголошений небажаною організацією та «іноагентом».

Мені відомо про щонайменше два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але в УВП [управлінні внутрішньої політики] їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи, — заявило на умовах анонімності джерело, якого розслідувачі називають колишнім співробітником ФСБ.

Охочих [піти] після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління, — стверджує інше джерело.

Співрозмовники журналістів уточнили, що заборона на звільнення неформальна і з неї є винятки — наприклад, звільнитися можна за станом здоров’я.

При цьому двоє близьких до адміністрації президента співрозмовника «Медузи» кажуть, що для більшості чиновників і особливо для губернаторів відхід із держслужби був утруднений і до війни.

Наприклад, ще у 2021 році російський РБК повідомляв, що у відставку просився оренбурзький губернатор Денис Паслер, але в результаті він досі зберігає свою посаду.

Все вирішується індивідуально. [колишньому керівнику «Пошти росії» Максиму] Акімову дали піти, [колишньому губернатору Чукотки Роману] Копіну теж. Але загальний тренд справді такий — залишатися на своїх місцях, — сказав один із співрозмовників «Медузи».

Після вторгнення росіян в Україну високопосадовцям обмежили виїзд за кордон. У березні 2023 року «Система» повідомляла, що частину співробітників російських держкомпаній та чиновників попросили «здати на зберігання» закордонний паспорт.

The Bell у квітні писав, що співробітникам апарату уряду виїзд фактично закрили загалом. У Кремлі, писало видання, таких обмежень немає.