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Лондон сделал заявление по поводу F-16 для Украины
Лондон сделал заявление по поводу F-16 для Украиныhttps://racurs.ua/n183058-london-sdelal-zayavlenie-po-povodu-f-16-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Влітку у Великій Британії розпочнеться початковий етап підготовки українських пілотів.
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Про це заявив 15 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Мета ініціативи — дати пілотам ЗСУ базові навички пілотування найновіших типів літаків, які використовуються НАТО.
Британія продовжує переговори з союзниками щодо альянсу з приводу можливої передачі Києву винищувачів F-16, йдеться у заяві Даунінг-стріт.
Очікується, що це питання також буде порушено у понеділок під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.
Лондон підкреслює, що конкретних планів щодо передачі F-16 у нього поки немає, на даному етапі це лише теоретична можливість, яка потребує обговорення.
Україна багато місяців просить у союзників дати їй сучасні бойові літаки, насамперед F-16, але союзники поки що відмовляють. Спочатку вони пояснювали це небажанням зайво провокувати росію, потім — технічними та іншими складнощами.
F-16 американського виробництва є на озброєнні багатьох західних країн, і деякі з них уже готові передати їх Україні, якщо НАТО досягне консенсусу. США наполягають, що зараз винищувачі не зіграють переломної ролі у війні, а їх обслуговування та навчання українських пілотів коштуватимуть дорого.
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