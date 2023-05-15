Лесной пожар в Киевской области, фото: ГСЧС

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На Київщині локалізовують загорання лісової підстилки на території Вишгородського району.

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Повідомлення про загорання лісової підстилки неподалік села Нові Петрівці надійшло до рятувальників сьогодні, 15 травня, о 14.20, повідомляє прес-служба ДСНС.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га, — зазначають у відомстві. — Триває локалізація пожежі. Ситуація контрольована.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 25 осіб та сім одиниць техніки, для детальної оцінки ситуації також використовується квадрокоптер.